На 8 Березня у 2022 році українці відпочивають чотири дні поспіль – 5, 6, 7 та 8 числа. Як у ці святкові дні працюватимуть банки – Національний банк України оприлюднив регламент до кінця поточного року.

Згідно з графіком, усі фінансові установи в Україні з 5 до 8 березня мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, а також їх підкріплення готівкою різних номіналів.

У зв’язку з перенесенням робочих днів у березні дні роботи банківської системи переносяться з понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня.

Проте 7 числа фінустанови за потреби можуть здійснювати касові операції.

Усі перекази між банками через системи електронних платежів (СЕП) з 5 до 8 березня здійснюватимуться датою банківського дня 9 березня, а 12 березня – тим самим днем, оскільки це робоча субота.

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У 2022 році буде двічі по чотири вихідних поспіль – з нагоди святкування 8 Березня і Дня Конституції. Так вирішив уряд на засіданні у серпня 2021 року.

Згідно з розпорядженням, святкування 8 березня (Міжнародного жіночого дня) та 28 червня (Дня Конституції України) керівникам підприємств, установ та організацій, де встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, рекомендували перенести робочі дні з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.