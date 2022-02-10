Боротьба із зарплатами в конвертах: в Україні хочуть знизити податок на доходи

Суттєве зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні можливе за умови детінізації зарплат. Це питання вже обговорюється, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що один варіант передбачає скасування військового збору й об’єднання єдиного соціального внеску з ПДФО, а другий – зменшення ставки податку до 10%.

Проте, за його словами, неможливо зменшити ставку податку вдвічі, тобто до 10%, “і залишити лазівку в 5% для зарплатних ФОПів”.

– Якщо суспільство готове платити 10%, але відмовитися від ухилення, взагалі відмовитися від ухилення: від зарплат у конвертах, від схем із зарплатними ФОПами, ми це робитимемо. Це має бути консенсус, згода трьох сторін: бізнесу, суспільства, держави, – пояснив Гетманцев.

Нардеп наголосив, якщо не вийде дійти згоди, виводити зарплати з тіні будуть іншими методами.

Раніше Гетманцев запропонував обмежити можливості компаній наймати на роботу ФОПів третьої групи з метою ухиляння від оподаткування, тобто влада шукає механізм, який не дозволить бізнесу брати на роботу підприємців замість найманих працівників.

Зараз ФОПи третьої групи щоквартально сплачують 3% чи 5% єдиного податку від доходу, а також 1 430 грн єдиного соціального внеску (22% від мінімалки щомісяця).

Водночас під час виплати зарплати найманим працівникам потрібно платити 18% податку на дохід фізосіб, 22% ЄСВ та 1,5 % військового збору.