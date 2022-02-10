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Долар та євро здорожчали: курс валют в Україні на 10 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
Долар та євро здорожчали: курс валют в Україні на 10 лютого

У четвер, 10 лютого, долар та євро зростуть у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 27,98 грн за 1$, а європейська – 32 грн за €1.

За курсом Національного банку України вартість долара зросте на 2 копійки.

Станом на 10 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 7,08 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,74 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 27.9795 грн;
  • €1 – 31.9960 грн;
  • 1 польський злотий – 7.0834 грн;
  • 10 російських рублів – 3.7429 грн.

З початку року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.

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