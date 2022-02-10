У лютому-березні в Україну прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним вугіллям, крім 15, які вже отримували українські теплоенергогенеруючі компанії з листопада 2021 року.

– У період лютого-березня ще додатково планується вісім суден із вугіллям, які сумарно доставлять орієнтовно 700 тис. тонн, – сказав міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Києві 10 лютого.

Він додав, що наразі триває стабільне накопичення вугілля на складах, там міститься 841 тис. тонн. За даними міністра, це дозволяє “абсолютно спокійно” проходити опалювальний сезон.

Галущенко уточнює, що запаси вугілля на складах ТЕС генкомпаній України у період з 31 січня до 7 лютого 2022 року збільшилися на 5,8% (на 38,3 тис. тонн) – до 695,5 тис. тонн.