На українському ринку єврооблігацій у п’ятницю фіксувалося падіння цін на 2,2-4,1%. Все це сталося на тлі закликів США своїм громадянам залишити територію України.

За даними Bloomberg, у четвер діапазон ставок до погашення становив 9,5-11,9% річних, а ось у п’ятницю він піднявся та розширився до 10,1-15,9%.

Крива прибутковості, яка поверталася до нормальної, пізніше вже демонструвала яскраво виражену інверсію – ставки за “короткими” паперами вищі, ніж за “довгими”.

Ставка до погашення “коротких” доларових паперів із погашенням у вересні цього року зросла до 15,9% річних, через рік – до 13,5%, у вересні 2024 року – під 13%.

Прибутковість єврооблігацій з погашенням у 2025 році підвищилася до 12,2%, у 2026 – до 11,5%, у 2027 – під 11%, у 2028 році – 10,4%.

Прибутковість до погашення “довгих” доларових паперів із погашенням у 2032-33 роках піднялася на 0,6 процентних пунктів – до 10,2-10,1% річних.

У п’ятницю ціна двох випусків єврооблігацій у євро знизилася на 2,9-3,4% – це послужило збільшенням ставок паперів із погашенням у 2026 році з 8,2% до 8,7%, а з погашенням у 2030 році – з 10, 3% – до 11,3% річних.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в України є достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності в умовах загрози військової ескалації з боку Росії.