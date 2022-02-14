Бензин А-95: ціни в космос, третина – бодяга

У минулому дослідженні бензину А-95 Інститутом споживчих експертиз, проведеному два місяці тому, було виявлено 25% фальсифікату.

На жаль, нинішній рейд показав зростання вже до третини не кондиції.

Цього разу експерти також провели експеримент. У ряді мереж купували проби бензину в містах та на трасі, щоб визначити кореляцію в залежності віддаленості від контролюючих органів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

У цьому дослідженні були відібрані зразки 16 мереж – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, Авіас, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO,Brent Oil, МОТТО, і дві невеликі регіональні мережі АЗС КСЕМ і Дніпро-Нафта.

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687: 2015 (бензин А-95-Євро5).

У зеленій зоні лідерів опинилися п’ять мереж – WOG, ОККО, KLO, ZOG і PRIME.

Насамперед було перевірено октанове число. Норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць.

Найбільше значення – у WOG (95,7 од.). Його колеги всього лише на одну десяту не досягли лідерства – ОККО, KLO, ZOG (95,6 од).

По сірці мінімальне значення виявлено в бензині А-95, придбаному в мережі WOG (6 мг/кг), трохи більше у ОККО і ZOG (7 мг/кг). Це з запасом перевершує допуски Євро-5.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у KLO – всього 25,3%.

Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Найменша кількість – у ОККО (0,37% при нормі не вище 1%), і KLO (0,4%).

Паливо, придбане на АЗС Avantage 7, SHELL, Авіас, CHIPO, SHELL, ULTRA і UPG, потрапило в синю зону.

Бензин А-95, реалізований тут, відповідав усім вимогам ДСТУ, і в цілому має відмінну якість.

Практично всі зразки віднесені в синю зону через показник вмісту сірки, який перебуває на межі допусків нормативів (9-10 мг/кг при нормативі не більше 10).

Червона зона знову сповнена дискаунтерами. Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ і Дніпро-нафта.

У перших чотирьох зразків був виявлений недолік октану – БРСМ-нафта (94,2 од.), МОТТО (90,4 од.), Brent Oil (93 од.), КСЕМ (92,3 од). І якщо Brent Oil і КСЕМ продають 92 за ціною 5, то МОТТО не дотягує навіть до цього!

Що стосується шкідливої для екології та повітря зокрема сірки – то перевищення більш ніж у п’ять разів було виявлено в зразку МОТТО (54 мг/кг при нормі не більше 10), і в два рази в зразку Дніпро-нафта.

А найцікавіше почалося, традиційно, при перевірці вмісту бензолу. Чотириразове перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено в пробі МОТТО (3,98% при нормі не більше 1%).

Також експерти звернули увагу на аномально низький вміст ароматичних вуглеводнів у зразках МОТТО, Brent Oil, КСЕМ і Дніпро-нафта (від 8 до 14%). Це чіткий маркер не заводського, кустарного виробництва.

Загалом, дослідження показало, що бажання заощадити в період турбулентності на ринку може вилізти власникам авто боком.

Що ж стосується кореляції між бензином, який продають на трасі і в містах, то судячи за підсумками дослідження, ніякої різниці немає.