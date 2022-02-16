У вівторок, 15 лютого, Міністерство економіки України оприлюднило оновлення середньої вартості бензину в країні.

Як повідомляється, її збільшили вже вп’яте поспіль. Наразі – до 31,75 грн/літр. Водночас ціна дизпалива сягнула 29,07 грн/літр.

Таким чином, порівняно з початком місяця, середня ціна бензину зросла на 0,91 грн/літр, вартість дизпалива – на 0,77 грн/літр.

З даних, опублікованих Мінекономіки, буде розраховуватись гранична ціна реалізації палива на автозаправних станціях (АЗС) станом на середину лютого.

Таким чином, враховуючи граничні торгові націнки, максимальна ціна звичайного бензину для його продажу через АЗС не може перевищувати 36,75 грн/літр, тоді як звичайного дизпалива – 36,07 грн/літр.

Зазначимо, що встановлення максимальної торгової надбавки не впливає на так зване брендове преміальне паливо, що має покращені показники якості.

Коментуючи ситуацію, що склалася, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн уточнив, що це було “дуже очікувано”.

– Ми прогнозували аналогічний результат. Ціна зростає через зростання цін на нафту та долар. Вчора був черговий стрибок і оптовий ринок відреагував майже на гривню, а подекуди і на гривню шістдесят – ціни поринули вгору, – сказав Куюн.

Експерт підкреслив, що ситуація залишається напруженою, але розпочався новий десятиденний період котирування, на підставі якого буде розроблено черговий бюлетень Мінекономіки.

– На даний момент, на жаль, немає гарних новин. Ціни продовжують зростати. Сьогодні ось знову плюси – як щодо валюти, так і за котируваннями. В уряді йдуть консультації щодо того, як знизити ціни. Думки розділилися надвоє, – повідомив Сергій Куюн.

Він уточнив, що як перший варіант вирішення проблеми розглядають зменшення торгової надбавки на роздрібних операторів на 2 грн дизпаливо та на 50 копійок – бензин.

– Проте ми всі розуміємо, що коли ціна 37, 36 грн – то 50 копійок чи 2 грн це ні про що, – сказав паливний експерт.

Друга ідея, за його словами, полягає у вивченні досвіду Польщі, де уряд знижує акциз, скасував податок на роздрібну торгівлю паливом та знизив ПДВ на паливо з 23% до 8%.

– Ця норма запрацювала з 1 лютого і зараз ціни в Польщі нижчі, ніж в Україні. Але проблема в тому, що зайвих грошей у бюджеті немає і всі розуміють, що це будуть втрати. Як їх компенсувати – незрозуміло. Польща багатша за нас, але і там не всі в захваті, особливо чиновники, тому що зайвих грошей немає ні в кого, – розповів Куюн.

Він додав, що щоб знизити ПДВ, потрібне законодавче врегулювання, а це завжди досить тривалий процес.