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Нацбанк дав поради, як захиститися від інтернет-шахраїв

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Нацбанк дав поради, як захиститися від інтернет-шахраїв

Національний банк України продовжує інформаційну кампанію з платіжної безпеки щодо того, як убезпечити себе від кібершахраїв.

Мета нової кампанії НБУ – поліпшити обізнаність українців про кібергігієну та сприяти формуванню навичок безпечної поведінки у віртуальному просторі. Крім того, Нацбанк вважає за потрібним нагадати основні правила безпеки безготівкових розрахунків.

Так, найбільш поширеними схемами інтернет-шахрайства у 2021 році були:

  • продаж неіснуючих товарів;
  • псевдовиграші;
  • телефонні шахрайства;
  • фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних;
  • заволодіння грошима під приводом надприбутків;
  • прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах.

В НБУ зазначають, щоб убезпечити себе в кіберпросторі, зокрема у фінансових питаннях, варто:

  • мати окремий телефонний номер для взаємодії з фінансовою установою;
  • зареєструвати його та “прив’язати” до своїх паспортних даних;
  • уважно стежити за тим, де розміщується інформація про фінансовий номер;
  • контролювати свій мобільний телефон і не залишати його без нагляду.

Шахрайські дії в інтернеті становлять майже 70% від усіх звернень, які надходять до кіберполіції. За минулий рік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 млн гривень.

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Джерело: НБУ

Фото: Pixabay

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