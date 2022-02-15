Національний банк України продовжує інформаційну кампанію з платіжної безпеки щодо того, як убезпечити себе від кібершахраїв.

Мета нової кампанії НБУ – поліпшити обізнаність українців про кібергігієну та сприяти формуванню навичок безпечної поведінки у віртуальному просторі. Крім того, Нацбанк вважає за потрібним нагадати основні правила безпеки безготівкових розрахунків.

Так, найбільш поширеними схемами інтернет-шахрайства у 2021 році були:

продаж неіснуючих товарів;

псевдовиграші;

телефонні шахрайства;

фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних;

заволодіння грошима під приводом надприбутків;

прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах.

В НБУ зазначають, щоб убезпечити себе в кіберпросторі, зокрема у фінансових питаннях, варто:

мати окремий телефонний номер для взаємодії з фінансовою установою;

зареєструвати його та “прив’язати” до своїх паспортних даних;

уважно стежити за тим, де розміщується інформація про фінансовий номер;

контролювати свій мобільний телефон і не залишати його без нагляду.

Шахрайські дії в інтернеті становлять майже 70% від усіх звернень, які надходять до кіберполіції. За минулий рік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 млн гривень.

У січні в Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які займалися махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту. Вони ошукали десятки громадян на 3 млн грн.