Державна служба статистики стверджує, що у 2021 році, порівняно з 2020, Україна збільшила експорт на 38,4% (до $68,09 млрд), а імпорт – на 34% (до $72,82 млрд).

У Держстаті уточнили, що сальдо зовнішньої торгівлі товарами було негативним.

Воно становило $4,728 млрд, тоді як у 2020 році цей показник становив $5,144 млрд і теж був негативним.

Загалом у 2021 році Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 235 країн світу.

З ким Україна торгувала найчастіше

Більшість товарів Україна продала до Китаю – на 2,7% більше, ніж у 2020 році (на $8 млрд).

Також у першій трійці експорту Польща – на 59,7% більше, ніж у 2020 (або на $5,23 млрд) та Туреччина – на 70% більше (або на $4,14 млрд).

За імпортом лідирує також Китай – він виріс на третину (або $10,97 млрд).

Друге місце посіла Німеччина – на 17,7% більше, ніж у 2020 (або на $6,28 млрд) та на третьому – РФ (на 33,9% або $6,08 млрд більше)

Які товари продавала та купувала Україна

У 2021 році Україна продавала здебільшого чорні метали. Їхній експорт зріс на 81,4% (або на $13,95 млрд).

Також на третину зросли продажі зернових – на $12,34 млрд, жирів та олії тваринного та рослинного походження – на 22,5% (або на $7,04 млрд).

Імпорт України здебільшого стосувався палива – мінерального, нафти та продуктів її перегонки. Ця позиція зросла на 79,5%, або на $14,33 млрд.

Також Україна купувала автомобілі, механізми та обладнання – на 22,9% більше, або на $14,20 млрд.

Ще однією областю, що активно купується Україною, є продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Тут зростання склало 32,8% або $9,74 млрд дол.