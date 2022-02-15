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Європарламент затвердив надання Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги

Валентина Летяк редакторка стрічки
Європарламент затвердив надання Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги

Україна незабаром отримає від Євросоюзу екстрену макрофінансову допомогу у розмірі €1,2 млрд. На засіданні 15 лютого Європарламент затвердив відповідне рішення Єврокомісії.

Макрофінансову допомогу Україні ухвалено, – оголосили у Європарламенті.

Саме голосування відбулося у понеділок, 14 лютого.

1 лютого Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як екстрену макрофінансову допомогу.

11 лютого Рада ЄС затвердила відповідне рішення Єврокомісії.

Після публікації цього рішення в Офіційному журналі ЄС Україна найближчим часом зможе отримати перший транш у розмірі €600 млн без виконання будь-яких умов з боку Києва.

Проте терміни надання другого траншу залежатимуть від виконання попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

У Єврокомісії також прогнозують виділення Україні звичайної макрофінансової допомоги після виплати екстреного пакета у розмірі €1,2 млрд. Це може статися влітку чи восени 2022 року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

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