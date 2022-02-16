Реальних загроз немає: Шмигаль про стан економіки України на тлі ймовірного вторгнення РФ

Реальних загроз українській економіці на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення РФ немає.

Про це 16 лютого під час марафону єдності #UAразом заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім оцінки ризиків, він зауважив, що станом на сьогодні казначейські рахунки в Україні стабільні, а доларовий ВВП можна назвати “рекордним”.

– Ми, звісно, говоримо про серйозний економічний виклик. Для нашої економіки сьогодні немає реальних макрозагроз: в частині коливань курсу, в частині розкручування подальшої ситуації. Але під тиском ось таких інформаційних загроз інвестори намагаються вивезти свій капітал з України. Це тисне на курс долара, НБУ вживає заходів, його ресурси витрачаються на втримання стабільності, – заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр запевнив, що станом на лютий 2022 року Україна володіє понад 29 млрд золотовалютних запасів.

Окрім цього, Денис Шмигаль зауважив, що попри ймовірну ескалацію конфлікту наша країна продовжує боротися і з шкідливим впливом Північного потоку-2 на економіку України.

– Ми сьогодні успішно блокуємо російську гібридну газову зброю у вигляді Північного потоку-2 і продовжуватимемо це робити. Це загроза не лише для нашої держави, це загроза і для всієї Європи.

До Дня Єднання 16 лютого на всіх телеканалах України триває марафон єдності #UAразом. Дивіться вечірню частину онлайн-трансляції марафону єднання на телеканалі ICTV та на сайті Факти ICTV.