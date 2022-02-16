Станом на середу, 16 лютого, долар та євро послабили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,2424 грн за 1$, а європейської – 32,0283 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зменшилась на 29 копійок, а євро – на 30 копійок.

Вартість польської валюти впала, коли російської – зросла. Ціна одного злотого зараз становить 7,1102 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7497 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 28,2424 грн;

€1 – 32,0283 грн;

1 польський злотий – 7,1102 грн;

10 російських рублів – 3,7497 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.