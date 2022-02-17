Рада дозволила держорганам користуватися хмарними послугами

Верховна Рада голосами 297 депутатів ухвалила в цілому законопроєкт №2655, дозволивши органам державної влади користуватися хмарними послугамии.

До хмарних послуг належать: інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS), програмне забезпечення як послуга (SaaS) та безпека як послуга (SECaaS).

Документ визначає правила, за якими держоргани та держпідприємства зможуть користуватися хмарними сервісами.

Законом Кабмін визначено як орган, який встановлює вимоги до постачальників хмарних та супутніх послуг.

У Мінцифри прокоментували ухвалення закону про хмарні послуги:

– Щоб обробляти дедалі більше інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Щоб оптимізувати цей процес, ми плануємо перенести основні процеси виробництва ІТ-серверів у “хмари”.

Там також пояснили, що зміниться в держорганах: