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Вартість долара та євро впала: курс валют в Україні на 17 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
курс валют

Станом на четвер, 17 лютого, долар та євро послабили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,0943 грн за 1$, а європейської – 31,9320 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зменшилась на 15 копійок, а євро – на 9 копійок.

Вартість польської та російської валюти також впала. Ціна одного злотого зараз становить 7,0902 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7435 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 28,0943 грн;
  • €1 – 31,9320 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0902 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7435 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.

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