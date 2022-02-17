Станом на четвер, 17 лютого, долар та євро послабили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,0943 грн за 1$, а європейської – 31,9320 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зменшилась на 15 копійок, а євро – на 9 копійок.

Вартість польської та російської валюти також впала. Ціна одного злотого зараз становить 7,0902 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7435 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 28,0943 грн;

€1 – 31,9320 грн;

1 польський злотий – 7,0902 грн;

10 російських рублів – 3,7435 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.