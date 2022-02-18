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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку

Валентина Летяк редакторка стрічки
Денис Шмигаль у Раді

У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на шляху до досягнення цієї мети вже укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку газу, а це понад 13 млрд грн інвестицій у розвиток та початкову інфраструктуру.

Глава уряду розповів, що плануються сейсмічні дослідження на 57 дослідних свердловинах.

– На кількох ділянках така розвідка вже розпочалась і триває. У другій половині 2022 року розпочнеться буріння перших промислових свердловин, – уточнив Шмигаль.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль говорив, що у 2022 році Україна збільшить видобуток газу, а також подбає про альтернативні джерела постачання на випадок припинення транзиту з РФ.

За його словами, у квітні розпочнеться регулярний цикл закачування природного газу в підземні сховища, щоб увійти в наступний опалювальний сезон щонайменше із 20 млрд кубометрів газу.

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Фото: Верховна Рада

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