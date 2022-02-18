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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Нацбанку достатньо резервів для стабільності гривні – Шмигаль

Валентина Летяк редакторка стрічки
денис шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що зараз немає підстав для девальвації гривні, оскільки у Нацбанку достатньо резервів.

– Нацбанк має достатню кількість резервів, аби курс гривні був стабільним. Бюджет у січні перевиконано більш як на 10 млрд грн. На рахунках уряду достатня кількість коштів, щоб профінансувати всі видатки, зокрема й підвищення зарплат та пенсій, – наголосив глава уряду з трибуни парламенту.

До того ж, за його словами, уряд постійно працює з міжнародними партнерами, щоб сформувати макрофінансовий пакет для підтримки України – макрофін від ЄС, фінансові гарантії від США та Франції, підтримка від Канади, Німеччини, Японії, Великої Британії та інших країн.

– Це додаткова подушка безпеки для нашої економіки, – наголосив Шмигаль.

Фото: УНІАН

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