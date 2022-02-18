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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вартість долара та євро зросла: курс валют в Україні на 18 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
Курс долара, гривня долар

Станом на п’ятницю, 18 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,3000 грн за 1$, а європейської – 32,1969 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зросла на 20 копійок, а євро – на 26 копійок.

Вартість польської та російської валюти також зросли. Ціна одного злотого зараз становить 7,1512 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7401 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 28,3000 грн;
  • €1 – 32,1969 грн;
  • 1 польський злотий – 7,1512 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7401 грн.

Раніше експерти розповіли, що найближчими днями курс долара може перевищити позначку у 29 грн, а до кінця лютого цілком ймовірно сягне 30 грн.

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