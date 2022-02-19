Україна отримала $350 млн фінансової підтримки від Світового банку – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору України із президентом групи Девідом Мелпасом.

За його словами, Світовий банк надав Україні $350 млн фінансової підтримки.

– Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проекти в Україні. Дякуємо за $350 млн фінансової підтримки, – написав Володимир Зеленський у себе у Twitter 19 лютого.

Нагадаємо, президент України сьогодні виступить на Мюнхенській конференції з безпеки-2022.

Однією з основних тем конференції є загострення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі та дії РФ на українсько-російському кордоні.