Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні нового пакету екстреної макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 млрд. Євросоюз надасть допомогу у вигляді кредитів для підтримки стабільності в нашій державі.

Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС. Зазначається, що остаточне затвердження рішення відбулося всього через 21 день після того, як Єврокомісія внесла відповідну пропозицію.

– Євросоюз прискорив цю економічну допомогу Україні, оскільки поточна геополітична напруженість чинить згубний вплив на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози у сфері безпеки вже спричинили значний відтік капіталу, – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС уточнили, що тепер Україна зможе отримати макрофінансову допомогу на €1,2 млрд. Програма розрахована на 12 місяців.

Макрофінансова допомога складатиметься з двох траншів:

• Перший транш, розмір якого може скласти €600 млн, Україна отримає незабаром після погодження з Євросоюзом Меморандуму про взаєморозуміння. У цьому документі пропишуть структурні реформи, які потрібно виконати для отримання другої частини макрофінансової допомоги. Йдеться про такі сфери, як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенство права, а також енергетика.

• Другий транш Україна зможе отримати в разі виконання умов меморандуму, а також структурних маяків, які були узгоджені з МВФ (Міжнародним валютним фондом).

Крім допомоги на €1,2 млрд , Євросоюз планує виділити Україні €120 млн грантових коштів на проєкти, спрямовані на підтримку стійкості нашої держави.

Загалом у період з 2014 по 2021 роки Євросоюз п’ять разів виділяв Україні макрофінансову допомогу на загальну суму €5 млрд.

У середині лютого Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги розміром €1,2 млрд євро для України. Для остаточного затвердження потрібно було рішення Ради ЄС.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що Європейська комісія напрацює ще одну програму макрофінансової допомоги Україні. Вона буде спрямована на підтримку зусиль нашої держави з модернізації.

Джерело: Рада ЄС