Україна щомісячно втрачає від $2 до $3 млрд через загрозу нового вторгнення Росії на українські території.

Як сказав в інтерв’ю заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, до переліку фінансових втрат входять призупинення інвестицій, додаткова інфляція, втрати у сфері туризму та роботи авіакомпаній.

– Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько $1,5-2 млрд, – сказав Ростислав Шурма.

В Офісі президента додали, що українська економіка має фінансовий резерв у $4-5 млрд, що має вистачити для стабільної економіки у випадках НП.

– Ми вважаємо, що подушки в $4-5 млрд має бути достатньо, щоб продовжувати державні програми, які ми запланували. Але зовнішня ситуація може змінюватися, – сказав заступник керівника Офісу президента.

Він додав, що економічна ситуація в Україні залежить від інформаційної стабільності. Якщо цей стан інформаційного нагнітання залишиться, то в економіки може піднятись “больовий поріг”, завдяки чому економічні втрати можуть зникнути.

Ростислав Шурма також нагадав про рішення українського уряду про виділення понад 16 млрд гривень для забезпечення страхових гарантій для авіаперевізників. На його думку, це заспокоїло страхові компанії.