У передостанній понеділок лютого долар посилив свої позиції, а вартість євро зменшилася. Ціна американської валюти зараз становить 28,3428 грн за 1$, а європейської – 32,196 грн за €1.

Згідно з курсом Національного банку України, вартість долара збільшилася на 4 копійки, якщо порівнювати з попереднім буднім днем.

Польська та російська валюти послабили свої позиції проти 18 лютого. Ціна одного злотого зараз становить 7,1319 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7379 грн.

Вартість злотого зменшилася на 2 копійки, у порівнянні з п’ятницею. Водночас 10 рублів стали дешевшими на 1 копійку.

Курс валют від НБУ на 21 лютого

$1 – 28,3428 грн;

€1 – 32,196 грн;

1 польський злотий – 7,1319 грн;

10 російських рублів – 3,7379 грн.

Курс валют в Україні

Щодня курс валют в Україні змінюється через декілька взаємопов’язаних причин. Вартість долара та євро коливається на рівні 28-32 грн за одиницю.

На ціну іноземної валюти впливають різні фактори – інтерес іноземних інвесторів до України, попит на товари вітчизняного виробництва, стан економіки, пандемія коронавірусу та інші чинники.