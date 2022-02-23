На фоні російської агресії економіка України залишається стабільною. Погіршити економічну ситуацію може лише паніка серед українців.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що визнання Росією псевдодержавних утворень “Д/ЛНР” є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, основ міжнародного права.

За словами Шмигаля, протягом останніх тижнів і місяців агресор хотів спровокувати панічні настрої всередині України, проте українці не піддалися на провокацію.

– Наша економіка та фінансова система залишаються стабільними. В нас є достатньо резервів та міцності, щоб протистояти не лише військовій, а й економічній, торгівельній, енергетичній агресії. В нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що уряд має достатньо коштів на рахунках, щоб профінансувати всі видатки в Україні. Крім того, державний бюджет за перші два місяці 2022 року отримає приблизно на 15 млрд грн більше, ніж планувалося.

Шмигаль додав, що в НБУ є достатньо резервів, а міжнародні партнери надають Україні фінансову підтримку.

Коментуючи впровадження надзвичайного стану в Україні, прем’єр запевнив, що це особливим чином не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу.

Очільник Кабміну також поінформував, що, з огляду на ескалацію агресії Росії, буде збільшено бюджет для української армії на 2022 рік (зарплати військовим, видатки на територіальну оборону, програми розробки сучасного озброєння). Відповідні законопроєкти будуть внесені до Верховної Ради.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила сьогодні закон, яким дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з усіх статей держбюджету на армію без погодження з бюджетним комітетом ВР. Таке рішення повинно забезпечити достатні видатки на національну безпеку і оборону у зв’язку із загостренням збройної агресії Росії.