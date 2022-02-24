24 лютого курс гривні до долара в обмінниках зріс до 35 грн. Євро – 39 грн.

Американська валюта за день у середньому подорожчала на 3 гривні.

В обмінниках середній курс купівлі долара 30 грн/1$, продажу – 33 грн/1$. Курс євро в купівлі – 34 грн/1€, у продажу – 36 грн/1€.

Курс валют від НБУ

$1 – 29.2549 грн;

€1 – 33.1707 грн;

1 польський злотий – 7, 296 грн;

10 російських рублів – 3, 6448 грн.

Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було введено. Однак поки що указу президента України не оприлюднили, тому невідомо, на який час запровадили воєнний стан в Україні.