Станом на четвер, 24 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 29.2549 грн за 1$, а європейської – 33.1707 грн за €1.

За даними Національного банку України, порівняно з попереднім днем ціна долара та євро зросли однаково – на 26 копійок.

Вартість польського злотого та російського рубля також зросла. Ціна одного злотого зараз становить 7,296 грн, а 10 російських рублів коштують 3,6448 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 29.2549 грн;

€1 – 33.1707 грн;

1 польський злотий – 7,296 грн;

10 російських рублів – 3,6448 грн.

Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.