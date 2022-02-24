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Долар зростає, а рубль продовжує падати: курс валют в Україні на 24 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
Курс гривні до долара 2022

Станом на четвер, 24 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 29.2549 грн за 1$, а європейської – 33.1707 грн за €1.

За даними Національного банку України, порівняно з попереднім днем ціна долара та євро зросли однаково – на 26 копійок.

Вартість польського злотого та російського рубля також зросла. Ціна одного злотого зараз становить 7,296 грн, а 10 російських рублів коштують 3,6448 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 29.2549 грн;
  • €1 – 33.1707 грн;
  • 1 польський злотий – 7,296 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6448 грн.

Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.

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