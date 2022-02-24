Станом на четвер, 24 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 29.2549 грн за 1$, а європейської – 33.1707 грн за €1.
За даними Національного банку України, порівняно з попереднім днем ціна долара та євро зросли однаково – на 26 копійок.
Вартість польського злотого та російського рубля також зросла. Ціна одного злотого зараз становить 7,296 грн, а 10 російських рублів коштують 3,6448 грн.
Курс валют від НБУ
- $1 – 29.2549 грн;
- €1 – 33.1707 грн;
- 1 польський злотий – 7,296 грн;
- 10 російських рублів – 3,6448 грн.
Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.