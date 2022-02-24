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Відбудеться автоматично: у Приватбанку повідомили про продовження терміну карток на 180 днів

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
банкомат

Відділення банку працюють в безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз здоров’ю і життю працівників і клієнтів.

Про це повідомила пресслужба банку на своєму офіційному сайті.

– Онлайн-банкінг Приват24 і Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн, – йдеться в повідомленні.

Онлайн-послуги Приватбанку в умовах воєнного стану:

  • безготівкові розрахунки працюють без обмежень
  • зняття готівки через банкомати Приватбанку доступне, служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі
  • термін дії карток Приватбанку автоматично продовжено на 180 днів
  • тимчасово зупинені покупки через Оплату частинами
  • мережа POS-терміналів банку працює

Крім того, відповідно до постанови Правління Національного банку України Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану від 24 лютого 2022 року №18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

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Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами. Адміністрація запевняє, що робить все, щоб Приватбанк працював відповідно до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація.

Джерело: ПриватБанк

Фото: Pixabay

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