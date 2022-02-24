Відділення банку працюють в безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз здоров’ю і життю працівників і клієнтів.

Про це повідомила пресслужба банку на своєму офіційному сайті.

– Онлайн-банкінг Приват24 і Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн, – йдеться в повідомленні.

Онлайн-послуги Приватбанку в умовах воєнного стану:

безготівкові розрахунки працюють без обмежень

зняття готівки через банкомати Приватбанку доступне, служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі

термін дії карток Приватбанку автоматично продовжено на 180 днів

тимчасово зупинені покупки через Оплату частинами

мережа POS-терміналів банку працює

Крім того, відповідно до постанови Правління Національного банку України Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану від 24 лютого 2022 року №18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами. Адміністрація запевняє, що робить все, щоб Приватбанк працював відповідно до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація.

Джерело: ПриватБанк