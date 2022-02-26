Економіка України працює стабільно: надходження до держбюджету виконано на 123,7%

Незважаючи на вторгнення РФ в Україну, надходження до держбюджету країни з початку лютого становлять 97,4 млрд грн, або 123,7%, повідомляє Мінфін.

– Міністерство фінансів продовжує виконувати свої функції і всіляко підтримує Збройні сили України. Відтак, за оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету з початку лютого 2022 року надійшло 97,4 млрд грн, – йдеться у повідомленні.

Це означає, що місячний план щодо надходжень до бюджету виконано на 123,7%.

Напередодні вторгнення Росії в Україну Верховна Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 9 млрд грн, внісши зміни до законку про держбюджет на 2022 рік.

Зокрема, за бюджетною програмою Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання видатки збільшено на 9,096 млрд – з 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн.