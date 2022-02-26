Кабмін ухвалив постанову щодо виплат пенсій і соцвиплат на час воєнного стану

Кабмін ухвалив постанову Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Про це ввечері 26 лютого заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зокрема, напрацьовано способи отримання коштів на випадок збоїв роботи банків та для переміщених осіб, які отримували пенсійні виплати через поштового оператора.

Допомога Ощадбанку

Якщо банк, яким ви користуєтеся, в умовах війни втратив можливість виплачувати пенсії та соцдопомогу, кошти можна отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку. Це буде зроблено як грошовий переказ без відкриття рахунку.

Візьміть із собою паспорт та ідентифікаційний номер, і механізм запрацює автоматично.

Це ж саме стосується і тих, хто вимушено покинув місце проживання, отримуючи пенсію від Укрпошти із доставкою додому.

Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років протягом дії воєнного стану, починаючи з лютого 2022 року, і які не встигли пройти обстеження і отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної допомоги продовжується на період воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.

У Мінсоцполітики також додали, що усі необхідні консультації щодо нового порядку отримання виплат можна отримати у Пенсійному фонді та за телефонами самого міністерства.