Україна звернулася за надзвичайним фінансуванням до МВФ, там обговорюють, як можуть допомогти якнайкраще.

Це випливає із заяви директора-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

– В арсеналі Фонду є низка інструментів, і, відповідно до розвитку ситуації в Україні, ми продовжимо обговорювати з Києвом, як ми можемо якнайкраще допомогти. Обговорення проводиться дистанційно за участю співробітників Вашингтона. На додаток до поточних консультацій, ми вивчаємо всі варіанти подальшої фінансової підтримки, у тому числі в рамках існуючої угоди Stand-у на непогашену суму в 2,2 млрд дол. США. Влада України також звернулася до МВФ із проханням про надзвичайне фінансування, – сказано у повідомленні.

Розпорядниця МВФ зазначила, що провела зустріч із виконавчою радою Фонду для того, щоб поінформувати виконавчих директорів про початкову оцінку ситуації, що розгортається в Україні.

– Наші співробітники продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою, щоб підтримувати Україну всіма можливими способами. Ми також продовжимо співпрацювати із групою Світового банку та іншими партнерами, щоб координувати нашу підтримку та забезпечити максимальну користь для України, – заявила Георгієва.