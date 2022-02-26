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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Обіцяють допомогти: Україна звернулася до МВФ за надзвичайним фінансуванням

Анастасія Гевко редакторка стрічки Ілля Нежигай редактор стрічки
будівля МВФ

Україна звернулася за надзвичайним фінансуванням до МВФ, там обговорюють, як можуть допомогти якнайкраще.

Це випливає із заяви директора-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

– В арсеналі Фонду є низка інструментів, і, відповідно до розвитку ситуації в Україні, ми продовжимо обговорювати з Києвом, як ми можемо якнайкраще допомогти. Обговорення проводиться дистанційно за участю співробітників Вашингтона. На додаток до поточних консультацій, ми вивчаємо всі варіанти подальшої фінансової підтримки, у тому числі в рамках існуючої угоди Stand-у на непогашену суму в 2,2 млрд дол. США. Влада України також звернулася до МВФ із проханням про надзвичайне фінансування, – сказано у повідомленні.

Розпорядниця МВФ зазначила, що провела зустріч із виконавчою радою Фонду для того, щоб поінформувати виконавчих директорів про початкову оцінку ситуації, що розгортається в Україні.

– Наші співробітники продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою, щоб підтримувати Україну всіма можливими способами. Ми також продовжимо співпрацювати із групою Світового банку та іншими партнерами, щоб координувати нашу підтримку та забезпечити максимальну користь для України, – заявила Георгієва.

Наразі добігає кінця другий день війни, яку Російська Федерація без причин оголосила Україні.

Факти ICTV збирають лише перевірені дані від офіційних українських джерел, за ходом війни з Росією можна слідкувати за цим посиланням.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту ведення боїв з російським окупантом.

Джерело: Kristalina Georgieva

Фото: Depositphotos

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