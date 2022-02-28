ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Всі отримають пенсії, зарплати і соцвиплати – Мінфін

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Сергей Марченко

В умовах вторгнення російських окупантів на територію України як ніколи важлива чітка і злагоджена робота всіх структур і підрозділів Кабінету міністрів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook розповів, як працює в ці грізні дні війни його відомство.

Читайте
Київ тримає оборону: Кличко про ситуацію на п’ятий день війни

– Міністерство фінансів і підпорядковані йому органи (казначейство, податкова, митниця, служба аудиту) працюють в режимі воєнного часу, – написав Сергій Марченко.

За його словами, відомство функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансової стабільності і бюджету нічого не загрожує.

У тісній координації Мінфін, Казначейство і НБУ здійснюють всі необхідні платежі, зазначив міністр.

Він запевнив українців, що всі громадяни своєчасно отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Сергій Марченко пообіцяв інформувати про стан справ і ухвалені міністерством рішення.

А також подякував українським воїнам, всім громадянам та бізнесу за безприкладний патріотизм.

Джерело: Сергій Марченко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка