В умовах вторгнення російських окупантів на територію України як ніколи важлива чітка і злагоджена робота всіх структур і підрозділів Кабінету міністрів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook розповів, як працює в ці грізні дні війни його відомство.
– Міністерство фінансів і підпорядковані йому органи (казначейство, податкова, митниця, служба аудиту) працюють в режимі воєнного часу, – написав Сергій Марченко.
За його словами, відомство функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансової стабільності і бюджету нічого не загрожує.
У тісній координації Мінфін, Казначейство і НБУ здійснюють всі необхідні платежі, зазначив міністр.
Він запевнив українців, що всі громадяни своєчасно отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати.
Сергій Марченко пообіцяв інформувати про стан справ і ухвалені міністерством рішення.
А також подякував українським воїнам, всім громадянам та бізнесу за безприкладний патріотизм.
Джерело: Сергій Марченко