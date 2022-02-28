В умовах вторгнення російських окупантів на територію України як ніколи важлива чітка і злагоджена робота всіх структур і підрозділів Кабінету міністрів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook розповів, як працює в ці грізні дні війни його відомство.

– Міністерство фінансів і підпорядковані йому органи (казначейство, податкова, митниця, служба аудиту) працюють в режимі воєнного часу, – написав Сергій Марченко.

За його словами, відомство функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансової стабільності і бюджету нічого не загрожує.

У тісній координації Мінфін, Казначейство і НБУ здійснюють всі необхідні платежі, зазначив міністр.

Він запевнив українців, що всі громадяни своєчасно отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Сергій Марченко пообіцяв інформувати про стан справ і ухвалені міністерством рішення.

А також подякував українським воїнам, всім громадянам та бізнесу за безприкладний патріотизм.

Джерело: Сергій Марченко