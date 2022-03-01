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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Банкомати за можливості поступово поповнюються готівкою – НБУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Банкомати за можливості поступово поповнюються готівкою – НБУ

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко розповів, що банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Зокрема, онлайн-банкінг працює у звичайному режимі. За його допомогою можна поповнити мобільний рахунок, переказати гроші тощо.

В магазинах, в аптеках та на АЗС мають приймати безготівкові розрахунки. Шевченко каже, що НБУ не встановлював жодних обмежень на такі операції.

Щодо банкоматів – то за можливості їх поступово підкріплюють готівкою.

– Закликаю під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам. Інкасатори банків щодня, ризикуючи життям, поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю, – звернувся він до всіх українців.

А операторів торгівельних мереж та АЗС глава НБУ просить не відмовляти у прийнятті безготівкової оплати.

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Фото: Dreamstime

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