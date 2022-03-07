Форс-мажорні обставини: детально про юридичні способи підтвердження

Бізнес направляє до Торгово-промислової палати (ТПП) звернення щодо можливості підтвердити форс-мажорні обставини.

Про це юристи повідомили агентство Інтерфакс-Україна.

Уточняється, що цією можливістю цікавляться фізичні особи-підприємці, аграрні компанії, компанії з газового та енергетичного секторів, Укрзалізниця та навіть просто фізичні особи.

– Виявляється, багато хто хотів би такого загального уніфікованого підтвердження та його можливого швидкого отримання у разі потреби, – розповів радник Asters Антон Сінцов.

За його словами, ключовою особливістю форс-мажору у зв’язку з агресією РФ стала спрощена процедура оформлення.

ТПП України листом від 28 лютого засвідчило форс-мажор із 24 лютого до моменту офіційного закінчення.

Таким чином бізнес позбавлений необхідності звертатися із заявами щоразу в систему ТПП.

– У разі потреби та порушення своїх зобов’язань, окрім відправлення повідомлення про форс-мажорні обставини до свого контрагента (що є правильним та необхідним кроком завжди), додатково є можливість надсилати офіційний лист ТПП України для посилення обґрунтування необхідності перенесення строків виконання зобов’язань та незастосування штрафів та пені, – наголосив юрист.

Сінцов каже, що контрагенти українських компаній із розумінням сприймають повідомлення та лист від сторін, позбавлених можливості виконати свої зобов’язання належним чином.

Він нагадав, що можна домовитись про перенесення термінів виконання.

Така ж сама позиція і в багатьох банках та комунальних підприємствах.

Юристи зазначають, що це гарний приклад уніфікованого підходу – відмовитися від нарахування штрафів та пені у разі порушених термінів виконання зобов’язань.

Тим часом директор юридичної фірми Грищенко та партнери Дмитро Грищенко повідомив, що війна та військові дії підпадають під класичне визначення форс-мажору.

Він зазначив, що підтвердження форс-мажору можливе не лише через ТПП, а й у національних торгових палатах інших країн.

І тому можна послатися на загальновідомі факти, зокрема публікації, наявні в новинах відеоматеріали. Адвокатські фірми можуть підтвердити форс-мажор.

– Думаю, що компанії, пов’язані з поставками різного обладнання, міжнародною купівлею-продажем, та ІТ-компанії, які через те, що мають переїжджати, не можуть нормально користуватися інтернетом, також можуть посилатися на форс-мажорні обставини, – зазначив він.

Проте партнер адвокатського об’єднання Актіо Владислав Червінський висловив сумнів у тому, що в період гарячої стадії військових дій відбуватиметься активне повідомлення сторін договірних зобов’язань щодо настання форс-мажорних обставин.

– Необхідно подякувати ТПП, яка суттєво полегшила життя всім в Україні, видавши такий лист із такою швидкістю, – заявив він.

Раніше Торгово-промислова палата України (ТПП України) засвідчила форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України, яка стала підставою для введення указом президента №64 військового стану з 5.30 ранку 24 лютого терміном на 30 діб.

Для того, щоб спростити процедуру посвідчення форс-мажорних обставин, ТПП з 28 лютого розмістила на своєму сайті відповідне офіційне повідомлення.

Його можна роздрукувати всім, кого це стосується.