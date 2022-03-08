Станом на 8 березня понад 700 тис. українців подали заявки на отримання 6 500 грн на єПідтримку в сервісі Дія.

Про це повідомив очільник Мінцифри України Михайло Федоров.

– Зранку запустили послугу і вже прийняли більше 700 тис. заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн, – йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що кошти, які зберігаються на картці єПідтримка, можна витратити на будь-які товари та послуги, а також направити їх на потреби ЗСУ.

Хто може отримати 6,5 тис. гривень

Нагадаємо, що програма єПідтримка була створена для популяризації вакцинації проти коронавірусу. Тоді за проходження курсу Covid-вакцинації кожен українець отримував 1 тис. грн, додатково на картку надходило ще 500 грн – за бустерну дозу вакцини.

З початком російської агресії проти України Мінцифри почали розробку механізмів, здатних підтримати український бізнес в умовах воєнного стану.

Починаючи з 7 березня, в Україні діє оновлена програма єПідтримки, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн допомоги.

– Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни, – розповів Михайло Федоров.

Зазначимо, що для отримання доступу до нової функції у сервісі Дія необхідно оновити додаток до останньої, найновішої версії.