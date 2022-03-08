ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Понад 700 тис. заявок за ранок: Федоров про виплати через єПідтримку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Понад 700 тис. заявок за ранок: Федоров про виплати через єПідтримку

Станом на 8 березня понад 700 тис. українців подали заявки на отримання 6 500 грн на єПідтримку в сервісі Дія.

Про це повідомив очільник Мінцифри України Михайло Федоров.

– Зранку запустили послугу і вже прийняли більше 700 тис. заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн, – йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що кошти, які зберігаються на картці єПідтримка, можна витратити на будь-які товари та послуги, а також направити їх на потреби ЗСУ.

Хто може отримати 6,5 тис. гривень

Нагадаємо, що програма єПідтримка була створена для популяризації вакцинації проти коронавірусу. Тоді за проходження курсу Covid-вакцинації кожен українець отримував 1 тис. грн, додатково на картку надходило ще 500 грн – за бустерну дозу вакцини.

З початком російської агресії проти України Мінцифри почали розробку механізмів, здатних підтримати український бізнес в умовах воєнного стану.

Читайте
Як отримати 6,5 тис. від держави на картку єПідтримка

Починаючи з 7 березня, в Україні діє оновлена програма єПідтримки, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн допомоги.

– Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни, – розповів Михайло Федоров.

Зазначимо, що для отримання доступу до нової функції у сервісі Дія необхідно оновити додаток до останньої, найновішої версії.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка