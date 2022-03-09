НБУ спростив відкриття рахунків для військових і послабив низку обмежень

Національний банк послабив низку обмежень на валютному ринку, які були запроваджені для стабільного функціонування фінансової системи країни у зв’язку із введенням воєнного стану.

Так, тепер військовослужбовці можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.

Також регулятор дозволив українцям, що перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, знімати зі своїх рахунків готівку в національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).

Крім того, Нацбанк дозволив робити перекази на рахунки благодійних фондів не тільки у гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

У разі надходження коштів з-за кордону в російських рублях або білоруських рублях НБУ дозволив обмін цих коштів на іншу валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.

Днями Нацбанк також спростив вимоги для вивезення валютних цінностей за межі України. Зокрема, йдеться про скасування довідки з банків про зняття готівки з власних рахунків.

Раніше фізичні особи повинні були надавати ці документи під час переміщення за кордон валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).