П’ять міжнародних систем скасували плату за переказ коштів в Україну

Міжнародні системи Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo скасували плату за перекази грошей в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

— Україна та її громадяни відчувають потужну підтримку від світової фінансової спільноти. Тепер до неї долучилися міжнародні системи переказу коштів. Ми вдячні кожному за підтримку України та солідарність з українським народом, який самовіддано захищає свою країну, – розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Також компанія Ria активує свою глобальну мережу для збору пожертвувань клієнтів для допомоги українським дітям.

За допомогою міжнародної системи переказу коштів Intel Express можна здійснити миттєві та безкоштовні перекази на спеціальні рахунки для збору коштів на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу українцям, що потерпають від війни.

Платіжна мережа Euronet оголосила про скасування плати за свої послуги для громадян України. Власники платіжних карток, емітованих в Україні, можуть без комісій зняти готівку в банкоматах мережі Euronet в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Польська система миттєвих платежів Blik створила спеціальну сторінку з метою збору грошей для допомоги ЗСУ.