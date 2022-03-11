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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Відкривайтеся, працюйте, сплачуйте податки: Милованов розповів, як бізнесу допомогти країні під час війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тимофій Милованов

Колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов дав поради українському бізнесу щодо того, як він може допомогти країні під час війни.

– Усі, хто працює на будь-яких менеджерських, адміністративних позиціях або є власниками бізнесу, будь ласка, подумайте про те, як ви можете переорієнтувати своє виробництво та послуги на воєнний час. Зверніться до місцевої військової адміністрації – вони можуть сказати вам про потреби або якось порадити. Будуть держзамовлення, ви можете взяти участь, – розповів він в етері ICTV 11 березня.

Він закликав усіх українців виходити на роботу, бо чим сильніший економічний тил країни, тим сильніший наш фронт.

Милованов наголошує: усі робочі місця потрібно максимально зберегти.

– Якщо не можете платити всім повні зарплати – платіть частину, якісь фіксовані суми. Ті люди, які продовжують працювати, продовжують діяти в економіці і не перетворюються на людей, які потребують допомоги, – сказав він.

Також колишній міністр економічного розвитку порадив співробітникам звернутися до компаній, де вони працюють, та запропонувати відновити співпрацю.

– Якщо у вас компанія не гнучка і якщо якісь сталися обставини, через які вона не може допомагати – приєднайтесь до когось, волонтерте. Але не забувайте, що на ентузіазмі ви довго не протримаєтеся. Ми зав’язли тут до перемоги, і це можуть бути як тижні, так і місяці або навіть роки. Думайте про те, як фінансувати себе, щоб мати можливість сплачувати за квартиру, їжу, спокійне життя, – заявив Милованов.

Крім того, він повідомив, що і тим українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав, необхідно продовжити оплачувати комунальні та інші рахунки, адже таким чином вони підтримуватимуть економічний фронт нашої країни у війні з російськими загарбниками.

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