Міністерство економіки України знову оновило середню вартість бензинів та дизельного палива.

Про це повідомляється на сайті міністерства від 13 березня.

Так, на підставі розрахунків акціонерного товариства НАК Нафтогаз України визначено середню вартість одного літра дизельного палива ULSD 10 ppm – 39,90 гривень; та одного літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 38,97 гривні.

Варто зазначити, що це вже друге підвищення цін за березень.

У повідомленні Мінекономіки від 3 березня 2022 року йшлося, що середня вартість одного літра дизельного палива ULSD 10 ppm становитиме 30,92 гривні, а одного літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm становитиме 33,79 гривні.

Таким чином уряд підвищив ціни на дизпаливо на 9 грн, а на бензини – на 5 грн.

При цьому максимально допустима роздрібна ціна залежить від встановленої граничної націнки.

У постанові Кабміну від 9 лютого 2022 року № 140 йдеться, що гранична націнка на дизпаливо становить 5 грн/л, а на бензини 4,55 грн/л.

Відтак ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.