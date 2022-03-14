В умовах повномасштабної війни в Україні важлива не лише допомога армії, а й робота тилу та підтримка української економіки.

Про це розповів колишній міністр розвитку економіки України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

– Я днями намагався зібрати трохи грошей через благодійний фонд для ЗМІ, тому що ЗМІ також беруть участь в обороні України – інформаційній. А мені люди кажуть: це не на часі, бо треба на фронт. Але якщо в нас є тил, то і фронту легше воювати. Тому потрібно не забувати дуже просту істину: сильний фронт допомагає тилу, а сильний тил – допомагає фронту. І кожен має займатися своєю справою, – наголосив Милованов.

У зв’язку з цим він закликав українців працювати в тилу, щоб був сильний фронт.

– Кожен із нас повинен працювати на своєму місці: той, хто воює, – той воює, а той, хто в тилу, – розвиває економіку, – пояснив Милованов.

Він зазначив, що волонтерський рух є важливим. При цьому Милованов порадив допомагати лише надійним фондом, у яких є приклади успішної діяльності та які ефективно використають кошти.

Ексміністр також порадив українцям за кордоном намагатися знайти роботу і вже звідти допомагати Україні.

– Якщо ви виїхали за кордон, то будьте там не біженцями, а намагайтеся знайти роботу. І частину грошей з того, що ви заробите, передавайте на фронт. На фронті мають працювати професіонали. Хочете стати професіоналом – доєднуйтеся через військкомат, тренуйтеся, йдіть воювати. Або підтримуйте економіку тим, що ви будете працювати, або тим, що ви будете перераховувати гроші на українську економіку і на фронт, – підсумував Милованов.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав бізнес, що перебуває в Україні, почати відновлювати своє виробництво, де це можливо.

Глава уряду також назвав п’ять кроків для підтримки бізнесу в Україні. Йдеться про звільнення від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців, відтермінування сплати податків, відтермінування впровадження РРО для всіх ФОП, скасування заходів ринкового та споживчого нагляду.