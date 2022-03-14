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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні ціни на пальне можуть зрости до 45 грн за літр

Марта Бондаренко редакторка стрічки
АЗС

Міністерство економіки України знову оновило середню вартість бензинів та дизельного палива. Так, середня вартість дизпалива зросла на 9 грн, а бензину – на 5 грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства від 13 березня з огляду на розрахунки акціонерного товариства НАК Нафтогаз.

Варто зазначити, що це вже друге підвищення цін за березень.

У постанові Кабміну від 9 лютого 2022 року № 140 зазначається, що гранична націнка на дизпаливо становить 5 грн/л, а на бензини 4,55 грн/л.

Середня вартість палива в Україні:

  • дизель – 38,97 грн (на АЗС з націнкою 43,52 грн);
  • бензин – 39,90 грн (на АЗС з націнкою 44,9 грн).

Раніше середню вартість одного літра дизельного палива ULSD 10 ppm встановили на рівні 30,92 гривні, а одного літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 33,79 гривні.

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Джерела: Мінекономрозвитку, Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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