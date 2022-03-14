Міністерство економіки України знову оновило середню вартість бензинів та дизельного палива. Так, середня вартість дизпалива зросла на 9 грн, а бензину – на 5 грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства від 13 березня з огляду на розрахунки акціонерного товариства НАК Нафтогаз.

Варто зазначити, що це вже друге підвищення цін за березень.

У постанові Кабміну від 9 лютого 2022 року № 140 зазначається, що гранична націнка на дизпаливо становить 5 грн/л, а на бензини 4,55 грн/л.

Середня вартість палива в Україні:

дизель – 38,97 грн (на АЗС з націнкою 43,52 грн);

бензин – 39,90 грн (на АЗС з націнкою 44,9 грн).

Раніше середню вартість одного літра дизельного палива ULSD 10 ppm встановили на рівні 30,92 гривні, а одного літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 33,79 гривні.