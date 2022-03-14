В Україні наразі є всі можливості для збереження стабільного курсу гривні, попри повномасштабну війну, розв’язану країною-агресором РФ.

Про це розповів в ефірі українських телеканалів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він нагадав, що Національний банк ще на початку вторгнення військ РФ зафіксував курс національної валюти.

– Національний банк досить чітко та активно провів перші дні, зафіксувавши курс, створивши певні умови, за яких сьогодні є курсова стабільність. І я думаю, що вона буде збережена, тому що для цього є всі передумови, – зазначив Марченко.

Він запевнив, що в держави є можливості здійснювати всі соціальні виплати українцям, а також забезпечувати військові потреби.

– У нас є можливості забезпечити повністю виконання своїх зобов’язань. У першу чергу це соціальні зобов’язання – пенсії, зарплати, соціальні виплати. Далі це військові потреби, ми їх максимально зараз забезпечуємо. Тому з цієї точки зору в нас запас міцності є, – наголосив Марченко.

Він нагадав, що Україні зараз допомагають міжнародні партнери – Євросоюз, Світовий банк. А Міжнародний валютний фонд погодив виділення $1,4 млрд.

Марченко не став уточнювати, яких збитків вже завдала Україні повномасштабна війна, зазначивши, що поки що зарано робити оцінки, оскільки бойові дії ще тривають. Водночас очільник Мінфіну закликав бізнес повертатися до роботи там, де це можливо.

– Я закликаю увесь бізнес, який працює на територіях, де не ведуться бойові дії, відкриватися, працювати. Якщо є можливість – створювати робочі місця, залучати тих осіб, які переїхали з інших територій. Економіка України повинна працювати. Це дуже важливо зараз, – нагадав Марченко.

Міністр також підтвердив, що ведеться робота щодо передачі Україні золотовалютних резервів Центрального банку РФ, заарештованих на Заході, для відбудови після війни. Водночас Марченко не став розголошувати подробиці.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль закликав бізнес в Україні почати відновлення свого виробництво там, де це можливо.

Очільник Кабінету міністра також озвучив п’ять кроків для підтримки українського бізнесу. Йдеться про звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ, відтермінування сплати податків, відтермінування впровадження РРО, скасування заходів ринкового та споживчого нагляду.