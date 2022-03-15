Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому повідомив про переформатування економічної моделі України.
– Податки буде знижено, бізнес отримає максимальну свободу, всі регуляції прибрані, доступ до фінансів полегшений, трудові відносини лібералізовані. Спільно з народними депутатами ми підготували законопроєкт у податковій сфері, – пояснив глава уряду.
За його словами, на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.
– Підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження щодо кількості робітників та видів діяльності, крім підакцизних товарів та грального бізнесу. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обігу, – розповів Шмигаль.