Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому повідомив про переформатування економічної моделі України.

– Податки буде знижено, бізнес отримає максимальну свободу, всі регуляції прибрані, доступ до фінансів полегшений, трудові відносини лібералізовані. Спільно з народними депутатами ми підготували законопроєкт у податковій сфері, – пояснив глава уряду.

За його словами, на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.