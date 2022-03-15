Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Лише 2% від обігу: Шмигаль анонсував зниження податків для бізнесу

Валентина Летяк редакторка стрічки
Лише 2% від обігу: Шмигаль анонсував зниження податків для бізнесу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому повідомив про переформатування економічної моделі України.

– Податки буде знижено, бізнес отримає максимальну свободу, всі регуляції прибрані, доступ до фінансів полегшений, трудові відносини лібералізовані. Спільно з народними депутатами ми підготували законопроєкт у податковій сфері, – пояснив глава уряду.

За його словами, на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.

– Підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження щодо кількості робітників та видів діяльності, крім підакцизних товарів та грального бізнесу. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обігу, – розповів Шмигаль.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка