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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Спрощений облік для бізнесу та добровільна сплата податків: Зеленський про нову реформу

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Володимир Зеленський

У відеозверненні на 19-й день війни президент Володимир Зеленський анонсував масштабну податкову реформу. Її основною метою є забезпечення нормального функціонування українського бізнесу.

За словами глави держави, Кабмін погодив для підприємців:

  • ставку 2% від обороту та спрощений облік замість ПДВ та податку на прибуток;
  • добровільну сплату єдиного податку для першої та другої груп ФОП, тобто “якщо зможете – сплачуйте, не можете – немає питань”.

Зеленський уточнив, що другим кроком стане максимальна дерегуляція бізнесу.

– Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб скрізь, де немає бойових дій, тривало життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону, – наголосив президент.

Глава держави поінформував, що це лише два початкові кроки реформи в податковій сфері.

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Під час свого нічного відеозвернення Володимир Зеленський також заявив, що Росія починає розуміти, що війною вона нічого не досягне.

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Фото: Офіс президента

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