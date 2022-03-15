У відеозверненні на 19-й день війни президент Володимир Зеленський анонсував масштабну податкову реформу. Її основною метою є забезпечення нормального функціонування українського бізнесу.

За словами глави держави, Кабмін погодив для підприємців:

ставку 2% від обороту та спрощений облік замість ПДВ та податку на прибуток;

добровільну сплату єдиного податку для першої та другої груп ФОП, тобто “якщо зможете – сплачуйте, не можете – немає питань”.

Зеленський уточнив, що другим кроком стане максимальна дерегуляція бізнесу.

– Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб скрізь, де немає бойових дій, тривало життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону, – наголосив президент.

Глава держави поінформував, що це лише два початкові кроки реформи в податковій сфері.

Під час свого нічного відеозвернення Володимир Зеленський також заявив, що Росія починає розуміти, що війною вона нічого не досягне.