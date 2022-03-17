Закарпаття стало лідером з релокації підприємств та бізнесів з гарячих точок – голова ОВА

Щоб відроджувати економку України, яка знищується окупантами в гарячих точках, влада Закарпаття ухвалила рішення створити всі умови для релокації підприємств та бізнесу до регіону. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Нещодавно глава держави зазначив, що поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. Ми прийняли непростий виклик щодо створення на Закарпатті гідних умов для переміщення підприємств та бізнесу з територій, де ведуться активні бойові дії, – зазначив очільник області.

Він розказав, що для цього завдання в області створили окремий підрозділ. В результаті місцева влада отримала понад 500 заявок на переміщення бізнесу. Із 300 підприємствами триває стійка постійна комунікація. 120 компаній ухвалили рішення про релокацію потужностей на Закарпаття, з них чотири вже активно функціонують на території області.