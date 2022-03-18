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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

€300 млн макрофінансової допомоги від ЄС вже в Україні – Марченко

Валентина Летяк редакторка стрічки
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

Україна сьогодні отримала на свої рахунки чергові €300 млн в межах програми макрофінансової допомоги ЄС, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Вдячний віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу, який максимально сприяв швидкому отриманню вкрай необхідних на сьогодні коштів. Загалом за останні дні маємо вже майже $2 млрд та більше €1 млрд. Це підтримка від МВФ, Світового банку, ЄС, ЄІБ та іноземних урядів, – уточнив глава Мінфіну.

За його словами, днями уряд отримав підтвердження про надання Україні грантових коштів від низки європейських країн, рішення будуть вже найближчим часом.

– Окремий фронт нашої діяльності – санкційний. Активно працюємо. Спілкуюсь з міжнародними інвестбанками та фондами. Як результат, маємо реакцію від Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC та Barclays. Усі вони скорочують свою присутність в РФ та працюють над подальшими санкціями, про що отримав особисті підтвердження від керівництва компаній, – повідомив Марченко.

Виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що сьогодні Україна отримає €300 млн екстреної макрофінансової допомоги.

За його словами, вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу.

Джерело: Сергій Марченко

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Фото: Depositphotos

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