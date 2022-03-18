На Тернопільщині обробляють 52 заявки на релокацію бізнесу – ОВА
На Тернопільщині розпочало роботу швейне підприємство, релоковане з Києва. Це вже третій бізнес, який переніс свої потужності до регіону та налагодив виробничий процес на новому місці. А загалом обласний департамент економіки опрацьовує 52 заявки на релокацію бізнесу з інших регіонів.
Про це повідомляє у Telegram голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Для 20 бізнесів, які розглядають релокацію до Тернопільщини, за словами Труша, вже підібрали приміщення.
Для зручності підприємців сформовано перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб. Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок у п’яти територіальних громадах Тернопільщини, — зазначив Володимир Труш.
Із питань допомоги у перевезенні підприємств на Тернопільщину днями відбулася зустріч із заступницею бізнес-омбудсмена.