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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Тернопільщині обробляють 52 заявки на релокацію бізнесу – ОВА

Ольга Тищук, Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Тернопільщині обробляють 52 заявки на релокацію бізнесу – ОВА

На Тернопільщині розпочало роботу швейне підприємство, релоковане з Києва. Це вже третій бізнес, який переніс свої потужності до регіону та налагодив виробничий процес на новому місці. А загалом обласний департамент економіки опрацьовує 52 заявки на релокацію бізнесу з інших регіонів.

Про це повідомляє у Telegram голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Для 20 бізнесів, які розглядають релокацію до Тернопільщини, за словами Труша, вже підібрали приміщення.

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Для зручності підприємців сформовано перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб. Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок у п’яти територіальних громадах Тернопільщини, — зазначив Володимир Труш.

Із  питань допомоги у перевезенні підприємств на Тернопільщину днями відбулася зустріч із заступницею бізнес-омбудсмена.

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