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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Третина економіки не функціонує, але дефолт нам не загрожує – Мінфін

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Сергей Марченко

Близько 30% бізнесу повністю чи тимчасово зупинили роботу в Україні.

Такі дані наводить Міністр фінансів Сергій Марченко.

– Наші попередні розрахунки щодо сплати податків свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ. Третина економіки зараз не функціонує, – заявив Марченко в ефірі телемарафону.

Також він порушив тему переформатування роботи на митниці. За його словами, у цьому напрямі точаться дискусії.

Раніше прем’єр країни Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці, щоб вона працювала швидше під час воєнного стану.

Марченко зазначив, що вони зараз цим активно займаються.

За словами Сергія Марченка, основний канал покриття потреб держбюджету – внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через війну. Проте Україна продовжує повністю обслуговувати свій борг.

– Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Таких слів ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він (дефолт. ред.) незабаром настане, – заявив Марченко.

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Фото: УНІАН

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