Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив компенсувати до нуля процентну ставку за кредитами державної підтримки підприємствам (зокрема для задоволення потреб Збройних сил та населення під час війни).

Йдеться про постанову уряду № 312 від 18 березня 2022 року. Цим документом Кабмін вніс зміни до своєї постанови № 28 від 24 січня 2020 року, яка передбачає надання фінансової держпідтримки суб’єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.

Внесеними змінами передбачено, що фінансова державна підтримка буде надаватися для фінансування підприємств із метою запобігання агресії РФ та подолання її наслідків, зокрема для:

• задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань;

• задоволення потреб населення, яке постраждало внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Така нульова річна ставка для кредитів держпідтримки діятиме протягом воєнного стану та ще місяць після його завершення, а згодом становитиме 5%.

За рішенням уряду, максимальна сума кредитів підвищена з 50 млн грн до 60 млн грн. Крім того, знято обмеження щодо їх отримання суб’єктами великого підприємництва.

На період дії в Україні воєнного стану та протягом 180 днів після його завершення скасовано вимоги щодо: приросту нових робочих місць; збереження робочих місць; подання звітності підприємством.

Також на час війни знято інші обмеження, зокрема щодо максимального розміру раніше отриманої державної підтримки.

Варто зазначити, що про такі кроки з підтримки бізнесу сьогодні розповів заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. Він зазначив, що для підприємців розробили програму, за якою бізнес зможе отримати кредити до 60 млн грн під ставку 0% на період військового стану і 5% річних після його завершення.

Як наголосив Шурма, це робиться для того, щоб бізнес міг отримати обігові кошти і перезапустити свою роботу.

Крім цього, на період воєнного стану в Україні призупиняють практично всі перевірки. Водночас 95% дозвільних документів будуть переведені в декларативну електронну форму.