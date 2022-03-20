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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Себе ми прогодуємо: в ОПУ розповіли про плани зібрати в Україні 70% торішнього врожаю

Юлія Соколова редакторка стрічки
Посівна кампанія

Попри розв’язану РФ повномасштабну війну, Україна планує зібрати 70% торішнього врожаю. Для цього вирішили запустити програму підтримки посівної кампанії.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

– Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію, – зазначив він.

За словами Шурми, з цією метою в Україні запустили комплексну програму підтримки посівної кампанії, яка, серед іншого, передбачає пільгове фінансування аграріїв.

Заступник керівника ОПУ уточнив, що запасів пшениці, кукурудзи, олії та інших основних продуктів на складах у нашій державі достатньо на три-п’ять років.

– Себе ми точно прогодуємо, – запевнив Шурма.

Нещодавно Кабінет міністрів заради забезпечення посівної кампанії запровадив тимчасову заборону на експорт добрив з України. Уряд також погодив скасування ПДВ та акцизу на пальне.

Як запевнив міністр аграрної політики України Роман Лещенко, аграрії забезпечені всім необхідним для проведення посівної кампанії цього року.

Водночас українська розвідка попереджала, що російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку, а також примусово забирають її в українців. Як зазначили в розвідці, такі дії ворога свідчать про намір поставити під загрозу проведення посівної кампанії в Україні.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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