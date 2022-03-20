Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 24 день війни
Вбили Вбили
112 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд України планує щотижнево запроваджувати ініціативи для підтримки бізнесу

Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Уряд України зараз розробляє програму, згідно з якою роботодавцям буде виплачуватись компенсація за збереження та створення нових робочих місць.

Також програма оновлення України завдяки якій буть створені нові робочі місця вже знаходиться в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у телемарафоні заступника керівника офісу Президента Ростислава Шурми.

– Щотижня ми будемо розробляти і впроваджувати кілька нових ініціатив, і всі вони будуть фокусуватися навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць, – підкреслив Шурма.

Про те, що відбувається в Україні на 25-ту добу війни, читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка