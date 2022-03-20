Уряд України планує щотижнево запроваджувати ініціативи для підтримки бізнесу

Також програма оновлення України завдяки якій буть створені нові робочі місця вже знаходиться в роботі.

Уряд України зараз розробляє програму, згідно з якою роботодавцям буде виплачуватись компенсація за збереження та створення нових робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у телемарафоні заступника керівника офісу Президента Ростислава Шурми .

– Щотижня ми будемо розробляти і впроваджувати кілька нових ініціатив, і всі вони будуть фокусуватися навколо спрощення податкової системи, подальшого наповнення фінансуванням і ліквідністю, стимулювання створення робочих місць, – підкреслив Шурма.

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