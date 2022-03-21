Фізособи-підпримці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
– Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг, – повідомили у відомстві.
Як сплатити податки ФОП через Дію:
- У застосунку натисніть Послуги – Податки ФОП
- Виберіть Сплата податків та зборів
- Оберіть податок та період, за який сплачуєте
- Натисніть Сплатити
Раніше ми писали, що Дія запускає послугу для фіксації зруйнованої нерухомості українців.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що завдяки цій послузі громадянин зможе стати в електронну чергу на відшкодування збитків, завданих війною.
Окрім цього, сервіс Дія відновив роботу усіх послуг, які працювали в Україні до 24 лютого. Михайло Федоров запевнив, що наразі усі дані громадян у безпеці.