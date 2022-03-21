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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ФОПи 1-3 груп знову можуть сплачувати податки через Дію: як це зробити

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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Фізособи-підпримці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

– Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг, – повідомили у відомстві.

Як сплатити податки ФОП через Дію:

  •  У застосунку натисніть Послуги – Податки ФОП
  •  Виберіть Сплата податків та зборів
  • Оберіть податок та період, за який сплачуєте
  • Натисніть Сплатити

Раніше ми писали, що Дія запускає послугу для фіксації зруйнованої нерухомості українців.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що завдяки цій послузі громадянин зможе стати в електронну чергу на відшкодування збитків, завданих війною.

Окрім цього, сервіс Дія відновив роботу усіх послуг, які працювали в Україні до 24 лютого. Михайло Федоров запевнив, що наразі усі дані громадян у безпеці.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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