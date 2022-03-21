Фізособи-підпримці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

– Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг, – повідомили у відомстві.

Як сплатити податки ФОП через Дію:

У застосунку натисніть Послуги – Податки ФОП

Виберіть Сплата податків та зборів

Оберіть податок та період, за який сплачуєте

Натисніть Сплатити

Раніше ми писали, що Дія запускає послугу для фіксації зруйнованої нерухомості українців.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що завдяки цій послузі громадянин зможе стати в електронну чергу на відшкодування збитків, завданих війною.

Окрім цього, сервіс Дія відновив роботу усіх послуг, які працювали в Україні до 24 лютого. Михайло Федоров запевнив, що наразі усі дані громадян у безпеці.