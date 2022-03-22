НБУ збільшив ліміт зняття грошей з валютних рахунків та обмежив перекази за кордон

Національний банк України збільшив добовий ліміт на зняття готівкової валюти в Україні до 100 тис. грн (в еквіваленті).

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №58 від 21 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку та набула чинності.

У НБУ зазначили, що зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

– Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах. Обмеження не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з оплати товарів, – повідомили в НБУ.

Також вводиться ліміт у 100 тис. грн. на місяць на операції quasi cash та переказ коштів на рахунки фізосіб за кордон із використанням реквізитів платіжних карток платника та одержувача (P2P-перекази).

Серед операцій quasi cash – поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків та покупки віртуальних активів.